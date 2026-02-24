Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Арестович фразой «около нуля» оценил шанс на соглашение между Россией и Украиной

Арестович: шансы на мирное соглашение около нуля из-за позиции Зеленского
Alexey Arestovych/YouTube

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала заявил, что шансы на мирное соглашение между Россией и Украиной минимальны из-за позиции Владимира Зеленского по Донбассу.

«Зеленский не уйдет с Донбасса. <…> Поэтому шансы на заключение мирного соглашения без выборов на Украине около нуля. Позиция Зеленского известна и неоднократно заявлена», — констатировал Арестович.

По его мнению, своей позицией Зеленский пытается «выторговать» что-то у России и США, либо же просто тянет время. Политик считает, что шансы за заключение мирного соглашения «увы, минимальны». Наиболее вероятный вариант – продолжение конфликта как минимум весь 2026 год, сказал Арестович.

После состоявшихся в Женеве трехсторонних переговоров РФ, США и Украины Зеленский заявил, что Москва и Вашингтон требуют, чтобы Киев вывел войска с территории Донбасса ради урегулирования конфликта. Также 17 февраля политик подчеркнул, что Киев готов обсуждать вывод войск из Донбасса, если Россия отступит на сопоставимое расстояние.

Но уже через несколько дней Зеленский рассказал в интервью «Би-би-си», что Украина не будет выводить войска с подконтрольной части территории Донбасса, поскольку это расколет общество и не остановит конфликт с РФ.

Ранее на Западе оценили будущее Украины фразой «совсем удручающее».
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!