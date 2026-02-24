Арестович фразой «около нуля» оценил шанс на соглашение между Россией и Украиной

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала заявил, что шансы на мирное соглашение между Россией и Украиной минимальны из-за позиции Владимира Зеленского по Донбассу.

«Зеленский не уйдет с Донбасса. <…> Поэтому шансы на заключение мирного соглашения без выборов на Украине около нуля. Позиция Зеленского известна и неоднократно заявлена», — констатировал Арестович.

По его мнению, своей позицией Зеленский пытается «выторговать» что-то у России и США, либо же просто тянет время. Политик считает, что шансы за заключение мирного соглашения «увы, минимальны». Наиболее вероятный вариант – продолжение конфликта как минимум весь 2026 год, сказал Арестович.

После состоявшихся в Женеве трехсторонних переговоров РФ, США и Украины Зеленский заявил, что Москва и Вашингтон требуют, чтобы Киев вывел войска с территории Донбасса ради урегулирования конфликта. Также 17 февраля политик подчеркнул, что Киев готов обсуждать вывод войск из Донбасса, если Россия отступит на сопоставимое расстояние.

Но уже через несколько дней Зеленский рассказал в интервью «Би-би-си», что Украина не будет выводить войска с подконтрольной части территории Донбасса, поскольку это расколет общество и не остановит конфликт с РФ.

Ранее на Западе оценили будущее Украины фразой «совсем удручающее».