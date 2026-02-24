Размер шрифта
Экс-нардеп ответил на вопрос о банкротстве Украины

Килинкаров: ЕС не даст Украине обанкротиться, несмотря на позицию Венгрии
Efrem Lukatsky/AP

Европа не даст Украине обанкротиться, потому Брюссель пока заинтересован в продолжении украинского конфликта. В ЕС найдут способ профинансировать Киев на фоне позиции Венгрии, которая блокирует выделение властям страны кредита в размере 90 млрд евро. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

«Я думаю, что в любом случае они не дадут обанкротиться Украине. [Будут] выделять [деньги] для того, чтобы покрывать те дефициты, которые у них есть (у Украины — «Газета.Ru»), по крайней мере, пока они нацелены на продолжение конфликта. Поэтому в финансовом плане, я думаю, это вопрос для европейцев, в принципе, решаем», — подчеркнул он.

По оценке Килинкарова, на 2026 год Киеву потребуется около 45 млрд евро для продолжение боевых действий.

Говоря о позиции Венгрии, которая блокирует выделение Украине суммы в размере 90 млрд евро, собеседник заметил, что Брюссель «какие-то деньги найдет» для Киева. В первую очередь пострадают европейские налогоплательщики, поскольку именно за их счет руководство Евросоюза продолжит финансовую поддержку Украины, заключил Килинакров.

До этого венгерский портал Mandiner сообщал, что ухудшившиеся отношения между Будапештом и Киевом лишают Украину финансовой помощи Евросоюза, из-за чего уже к апрелю Вооруженные силы страны могут прекратить функционировать.

В материале говорилось, что отношения между странами особенно обострились после прекращения транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Из-за этого Венгрия не позволяет Украине получить никакой поддержки от ЕС.

Ранее Орбан рассказал, потянет ли Европа финансово конфликт на Украине.
 
