Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Каждый пятый поляк выступил категорически против приема Украины в ЕС

Опрос CBOS: 21% поляков высказались против вступления Украины в Евросоюз
Shutterstock

Каждый пятый поляк выступает принципиально против вступления Украины в Евросоюз, а больше половины считают, что ее можно принять в ЕС только после выполнения всех стандартных требований. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения (CBOS) для издания Dziennik Gazeta Prawna.

В статье говорится, что 68,9% опрошенных жителей Польши в принципе допускают вступление Украины в ЕС, но 57% — с оговоркой о необходимости сначала выполнить все требования, предписанные уставом Евросоюза для новых кандидатов. В их число, например, входит полная гармонизация законодательства с общеевропейским.

Почти 12% участников опроса придерживаются мнения, что Украину следует принять в Евросоюз в максимально короткие сроки, даже если она пока не соответствует всем необходимым требованиям.

Однако 21,2% в принципе не хотят видеть Украину среди государств-членов ЕС. Наибольшее сопротивление перспективе вступления восточного соседа в Евросоюз демонстрируют отдельные социальные группы.

Например, среди фермеров доля противников вступления Украины в Евросоюз составляет 46,6%. Также эту позицию часто разделяли приверженцы правых политических взглядов (33,6%) и респонденты, оценивающие свое материальное положение как плохое (35,9%).

Наиболее примечательной тенденцией Dziennik Gazeta Prawna считает то, что из всех возрастных категорий наименьший энтузиазм по поводу европейских перспектив Украины проявили самые молодые респонденты: 32,1% участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет высказываются против.

Высокую поддержку идее приема Украины в ЕС выразили сторонники левых политических убеждений (88,3%), жители крупных городов (77,6%), обладатели высшего образования (77,4%) и атеисты (75%).

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза устранить неопределенность и назвать ему конкретные сроки принятия страны в состав объединения, причем установить их до 2027 года.

Ранее во Франции забили тревогу из-за возможного членства Украины в ЕС.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!