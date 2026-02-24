Каждый пятый поляк выступил категорически против приема Украины в ЕС

Каждый пятый поляк выступает принципиально против вступления Украины в Евросоюз, а больше половины считают, что ее можно принять в ЕС только после выполнения всех стандартных требований. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения (CBOS) для издания Dziennik Gazeta Prawna.

В статье говорится, что 68,9% опрошенных жителей Польши в принципе допускают вступление Украины в ЕС, но 57% — с оговоркой о необходимости сначала выполнить все требования, предписанные уставом Евросоюза для новых кандидатов. В их число, например, входит полная гармонизация законодательства с общеевропейским.

Почти 12% участников опроса придерживаются мнения, что Украину следует принять в Евросоюз в максимально короткие сроки, даже если она пока не соответствует всем необходимым требованиям.

Однако 21,2% в принципе не хотят видеть Украину среди государств-членов ЕС. Наибольшее сопротивление перспективе вступления восточного соседа в Евросоюз демонстрируют отдельные социальные группы.

Например, среди фермеров доля противников вступления Украины в Евросоюз составляет 46,6%. Также эту позицию часто разделяли приверженцы правых политических взглядов (33,6%) и респонденты, оценивающие свое материальное положение как плохое (35,9%).

Наиболее примечательной тенденцией Dziennik Gazeta Prawna считает то, что из всех возрастных категорий наименьший энтузиазм по поводу европейских перспектив Украины проявили самые молодые респонденты: 32,1% участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет высказываются против.

Высокую поддержку идее приема Украины в ЕС выразили сторонники левых политических убеждений (88,3%), жители крупных городов (77,6%), обладатели высшего образования (77,4%) и атеисты (75%).

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза устранить неопределенность и назвать ему конкретные сроки принятия страны в состав объединения, причем установить их до 2027 года.

Ранее во Франции забили тревогу из-за возможного членства Украины в ЕС.