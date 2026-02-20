Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Политика

Глава Евросовета выступил за скорейшие переговоры о членстве Украины в ЕС

Кошта захотел начать переговоры о членстве Украины в ЕС как можно скорее
Johanna Geron/Reuters

Глава Европейского совета Антониу Кошта выступил за скорейшее начало формального процесса по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом сообщает телеканал N-tv.

«Мы хотим официально начать переговоры [о вступлении Украины в Евросоюз] как можно скорее», — сказал Кошта.

При этом он затруднился ответить, когда это произойдет. По словам главы Евросовета, в этом вопросе «главное не терять темп».

Кошта заявил, что «впечатлен» реформами на Украине, несмотря на конфликт с Россией, но заметил, что существуют определенные правила, «и страны-кандидаты должны соответствовать этим критериям».

В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о технической готовности его страны к открытию всех кластеров, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС. Зеленский также выразил уверенность в том, что Украина будет полностью подготовлена к присоединению к Евросоюзу уже к 2027 году.

Ранее Захарова указала на понимание Евросоюзом одной вещи об Украине.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!