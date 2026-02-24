Размер шрифта
В МИД РФ заявили, что Россия будет добиваться решения проблемы расширения НАТО

Захарова: РФ решит проблему расширения НАТО военным или политическим путем
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет добиваться решения проблемы расширения НАТО до ее границ военным или политическим путем. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, расширение геополитического пространства Североатлантического альянса на восток, включая Украину, стало одной из первопричин российско-украинского конфликта.

«Без ее (первопричины. — «Газета.Ru») устранения невозможно и его (конфликта. — «Газета.Ru») урегулирование <...> Россия будет добиваться решения этой задачи военными или политическими методам», — отметила Захарова.

21 февраля Захарова говорила, что коллективный Запад с помощью СМИ совершает вбросы о российской позиции на переговорах по Украине с целью дестабилизировать ситуацию.

По ее словам, Запад, в частности, использовал «англосаксонские» источники для публикации историй о позиции Москвы, авторы которых, как утверждается, ссылаются на российских дипломатов. Захарова отметила, что после согласования «режима тишины» оппоненты отказались от информационного шума лишь частично.

Ранее в Совфеде назвали разводкой слова Зеленского о договоре России с НАТО.
 
