Медведев назвал Каллас «белокурой крысой» из-за слов об участниках СВО

Участники специальной военной операции (СВО), если захотят, смогут без виз въехать в Шенгенскую зону. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик прокомментировал угрозу верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас запретить участникам СВО въезжать в Шенгенскую зону.

«Белокурая крыса Кая сказала, что она работает над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих никогда не въехали в Шенгенскую зону. Какая потеря для наших бойцов! Что ж, они могут въезжать туда без виз, если захотят», — написал Медведев.

Он пояснил, что подобное уже происходило в 1812 и 1945 годах.

23 февраля Каллас провела пресс-конференцию по итогам встречи министров иностранных дел стран — членов ЕС, которая прошла в Брюсселе. Общаясь с журналистами, дипломат рассказала, что Европейская комиссия работает над тем, чтобы не допустить в Шенгенскую зону сотни тысяч участников российской СВО на Украине.

Ранее в Венгрии пошутили о Каллас, пытающейся добиться того, что не удалось Наполеону и Гитлеру.