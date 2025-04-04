Украина и Франция рассматривают проекты в Чернобыльской зоне отчуждения

Украина и Франция стали обсуждать проекты по энергетике в зоне отчуждения ЧАЭС

Украина и Франция рассматривают возможность запуска новых проектов по возобновляемой энергетике в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В ведомстве сообщили, что глава министерства Светлана Гринчук совместно с спецуполномоченным президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Эльброн посетили Чернобыльскую зону.

Отмечается, что там они планировали осмотреть возможности для инвестирования в возобновляемую энергетику в регионе. В министерстве добавили, что в прошлом уже обсуждалось партнерство Киева и Парижа в этой области.

В пресс-службе ведомства также отметили, что ряд французских компаний отметили большой потенциал для развития зеленой энергетики на территории Чернобыльской зоны отчуждения.

В декабре украинский министр защиты окружающей среды и природных ресурсов страны Светлана Гринчук сообщил, что Украина намерена получить через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) почти €7 млн на развитие Чернобыльской зоны отчуждения. По словам министра, средства будут направлены как на развитие зоны, так и на восстановление поврежденного оборудования, реализацию проектов по ядерной и радиационной безопасности.

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