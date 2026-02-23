Размер шрифта
С площади у Конгресса США выгнали украинского демонстранта

Полиция Капитолия выгнала украинского демонстранта с площади у Конгресса США
Mariam Zuhaib/AP

Полиция Капитолия выгнала украинского демонстранта с флагами в руках с площади у Конгресса США. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«Инцидент произошел утром в понедельник по местному времени в тот момент, когда мужчина, державший в руках два флага Украины, подошел к зданию Конгресса», — говорится в сообщении.

После этого к нему оперативно подъехал автомобиль полиции Капитолия. К протестующему подошли два сотрудника полиции, от него потребовали покинуть территорию здания. Демонстрант послушался представителей правопорядка и ушел.

В декабре сообщалось, что украинские мигранты, обвиняемые в преступлениях в США, возглавили рейтинг «худшие из худших» среди преступников из постсоветских стран. Как сообщили на сайте американского министерства внутренней безопасности, перечень преступников включены 27 украинцев, которых обвиняют в продаже наркотиков, преступлениях сексуального характера, грабежах, мошенничестве, торговле людьми.

Ранее сотни тысяч украинцев оказались под угрозой потери статуса в США.
 
