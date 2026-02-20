Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Политика

Глава британских антимонархистов усомнился, что экс-принца Эндрю посадят в тюрьму

Глава британских антимонархистов Смит: экс-принца Эндрю вряд ли посадят в тюрьму
Gero Breloer/AP

Брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор вряд ли попадет в тюрьму по обвинениям из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом заявил лидер главной антимонархической организации Великобритании Republic Грэм Смит, передает РИА Новости.

«Я считаю крайне маловероятным, что его приговорят к тюремному заключению», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне правоохранители задержали бывшего принца в его день рождения по подозрению в совершении должностного преступления, его отпустили после 12-часового допроса. СМИ сообщают, что это связано с расследованием против него в рамках дела Эпштейна. В Британии ранее создали специальную группу, которая в том числе изучала обвинения в том, что Эндрю передавал финансисту секретные документы в период, когда занимал должность торгового представителя страны.

В 2019 году Эндрю отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи из-за скандала вокруг Эпштейна: это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре заявила, что он был среди мужчин, с которыми ее принуждали к интимной связи в возрасте 17 лет. В 2022-м Елизавета II лишила его почетных воинских званий, а в 2025-м Карл III оставил брата без последних королевских титулов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле отказались комментировать задержание экс-принца Эндрю.
 
Теперь вы знаете
Трамп уснул, охрана Алиева подралась, а Россия не приехала. Чем запомнилось первое заседание Совета мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!