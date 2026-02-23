Размер шрифта
Рубио намерен подтвердить интересы администрации Трампа в Западном полушарии

Рубио примет участие в саммите лидеров Карибского сообщества
Liesa Johannssen/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио посетит карибскую страну Сент-Китс и Невис, чтобы подтвердить интересы администрации Дональда Трампа в Западном полушарии. Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что поездка пройдет в тот момент, когда большая часть мира следит за наращиванием американских вооруженных сил на Ближнем Востоке и угрозами главы Белого дома атаковать Иран.

По данным госдепа, однодневный визит в Сент-Китс и Невис состоится для участия в саммите лидеров Карибского сообщества.

«Рубио давно выступает за усиление роли США в Западном полушарии и стремится сохранить этот регион в центре внимания, даже несмотря на то, что республиканская администрация Трампа теперь сместила свой главный внешнеполитический приоритет на Иран», — говорится в материале.

В ходе многочисленных встреч в рамках саммита госсекретарь США намерен обсудить пути содействия региональной безопасности и стабильности, а также развитию торговли и экономики, уточнили в госдепе.

18 февраля портал Axios написал, что Рубио проводит тайные переговоры с внуком и опекуном бывшего президента Кубы Рауля Кастро Гильермо Родригесом Кастро. Как уточнили журналисты, это происходит на фоне беспрецедентного давления Вашингтона на Гавану, а также в обход официальных каналов кубинского правительства.

Ранее Рубио призвал «великие державы» поддерживать диалог для предотвращения конфликтов.
 
