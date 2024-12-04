Украинский лидер Владимир Зеленский окончит свою политическую карьеру позором и эмиграцией. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, отметив, что Зеленского также может ожидать и «публичная казнь».

«Будущая судьба (Зеленского. – Прим. ред.) вполне очевидна: позорная политическая эмиграция или публичная казнь», — подчеркнул он.

По словам Медведева, украинский лидер должен «уйти и исчезнуть».

До этого подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявлял, что Зеленский признает, что Киев больше не может продолжать конфликт.

2 декабря Зеленский заявил, что ВСУ не хватает сил для возвращения утраченных территорий военным путем, поэтому необходимо искать дипломатическое решение урегулирования конфликта. В то же время он отметил, что переговоры произойдут только тогда, когда Киев будет понимать, что находится в достаточно сильной позиции. Это позволит избежать «нового вторжения» России, утверждает он.

Ранее Столтенберг допустил уступку Украиной территорий ради достижения мира.