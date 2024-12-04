Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев заявил, что Зеленского ждет позорная политэмиграция или казнь

Медведев: Зеленского ждет или публичная казнь, или позорная политэмиграция

close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский окончит свою политическую карьеру позором и эмиграцией. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, отметив, что Зеленского также может ожидать и «публичная казнь».

«Будущая судьба (Зеленского. – Прим. ред.) вполне очевидна: позорная политическая эмиграция или публичная казнь», — подчеркнул он.

По словам Медведева, украинский лидер должен «уйти и исчезнуть».

До этого подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявлял, что Зеленский признает, что Киев больше не может продолжать конфликт.

2 декабря Зеленский заявил, что ВСУ не хватает сил для возвращения утраченных территорий военным путем, поэтому необходимо искать дипломатическое решение урегулирования конфликта. В то же время он отметил, что переговоры произойдут только тогда, когда Киев будет понимать, что находится в достаточно сильной позиции. Это позволит избежать «нового вторжения» России, утверждает он.

Ранее Столтенберг допустил уступку Украиной территорий ради достижения мира.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами