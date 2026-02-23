В ЛДПР предложили запретить увольнять жен и мужей участников СВО

Слуцкий: увольнение жен и мужей участников СВО нужно запретить

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил законодательно закрепить запрет на увольнение супругов участников СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главе Минтруда Антону Котякову.

По словам Слуцкого, в настоящее время трудовое законодательство допускает увольнения супругов военнослужащих по инициативе работодателя.

«Предлагается установить запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя <...>, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем», — говорится в письме.

20 февраля председатель Соцфонда Сергей Чирков рассказал, что участники спецоперации и члены их семей получают комплексную поддержку Социального фонда России, в настоящее время он реализует до 28 различных направлений — от ежемесячных денежных выплат до обеспечения техническими средствами реабилитации и пенсионных льгот.

По его словам, среди действующих мер — ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий, детские пособия, поддержка беременных жен мобилизованных граждан, а также пенсионные гарантии.

В частности, беременные супруги мобилизованных граждан получают единовременную выплату, в феврале текущего года она была проиндексирована. Кроме того, проиндексирован и ряд других выплат.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала дать право бойцам СВО уволиться по семейным обстоятельствам.