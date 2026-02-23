Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В ЛДПР предложили запретить увольнять жен и мужей участников СВО

Слуцкий: увольнение жен и мужей участников СВО нужно запретить
Павел Бедняков/РИА Новости

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил законодательно закрепить запрет на увольнение супругов участников СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главе Минтруда Антону Котякову.

По словам Слуцкого, в настоящее время трудовое законодательство допускает увольнения супругов военнослужащих по инициативе работодателя.

«Предлагается установить запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя <...>, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем», — говорится в письме.

20 февраля председатель Соцфонда Сергей Чирков рассказал, что участники спецоперации и члены их семей получают комплексную поддержку Социального фонда России, в настоящее время он реализует до 28 различных направлений — от ежемесячных денежных выплат до обеспечения техническими средствами реабилитации и пенсионных льгот.

По его словам, среди действующих мер — ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий, детские пособия, поддержка беременных жен мобилизованных граждан, а также пенсионные гарантии.

В частности, беременные супруги мобилизованных граждан получают единовременную выплату, в феврале текущего года она была проиндексирована. Кроме того, проиндексирован и ряд других выплат.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала дать право бойцам СВО уволиться по семейным обстоятельствам.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!