Социальный фонд России выстроил комплексную систему помощи участникам СВО и их семьям

Социальный фонд ввел для бойцов СВО и их семей поддержку по 28 направлениям
Максим Богодвид/РИА Новости

Участники спецоперации и члены их семей получают комплексную поддержку Социального фонда России, в настоящее время он реализует до 28 различных направлений — от ежемесячных денежных выплат до обеспечения техническими средствами реабилитации и пенсионных льгот. Об этом сообщил председатель фонда Сергей Чирков.

«Фонд является исполнителем многих мер социальной поддержки, которые оказываются нашим героям. И для нас это является не просто исполнением законодательства, а делом чести, мы стараемся предоставлять меры социальной поддержки быстро, оперативно, качественно, фактически проактивно», — отметил Чирков.

По его словам, среди действующих мер — ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий, детские пособия, поддержка беременных жен мобилизованных граждан, а также пенсионные гарантии.

В частности, беременные супруги мобилизованных граждан получают единовременную выплату, в феврале текущего года она была проиндексирована. Кроме того, проиндексирован и ряд других выплат.

Также жены призывников могут оформить единое пособие по беременности и на детей до 17 лет в льготном порядке. При этом доходы участника СВО не учитываются при оценке нуждаемости семьи.

Ряд выплат назначается в проактивном формате — без подачи заявления. В частности, ежемесячная денежная выплата ветеранам боевых действий оформляется автоматически после поступления в фонд сведений от силовых ведомств о факте участия в спецоперации.

Военнослужащие, получившие инвалидность, имеют право на бесплатные технические средства реабилитации.

Особое внимание уделяется реабилитации. Услуги оказывают 12 центров фонда в различных регионах страны.

По итогам прошлого года санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию прошли более 19 тыс. ветеранов. Улучшение состояния здоровья отмечено у 92% прошедших санаторное лечение и у 100% прошедших медицинскую реабилитацию.

Отмечается, что в 2025 году финансирование программы увеличено на 1,2 млрд рублей, что позволит оздоровить более 22 тыс. человек. Также с января расширен механизм оплаты проезда к месту лечения.

Участникам СВО предоставляются и пенсионные льготы.

Для оформления мер поддержки в фонде действует система кураторства. Всего помощь участникам СВО оказывают порядка пяти тыс. сотрудников фонда.
 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!