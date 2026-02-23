США помогли Мексике ликвидировать главаря наркокартеля

США предоставляли разведывательные данные министерству обороны Мексики для операции в Тапальпе, в ходе которой был ликвидирован Немесио «Эль Менчо» Осегера Сервантес, известный наркобарон и главарь картеля «Новое поколение Халиско». Об этом заявила в социальной сети X пресс-секретарь Белого дома каролин Левитт.

Она отметила, что Эль Менчо был одной из ключевых целей для американского правительства и Мексики и являлся одним из основных поставщиков фентанила в США.

22 февраля в по меньшей мере пяти мексиканских штатах вспыхнули массовые беспорядки после сообщений о возможной ликвидации лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Штат Халиско стал эпицентром беспорядков.

Утром 22 февраля в муниципалитете региона Тапальпа прошла федеральная операция. В ответ на действия силовиков члены наркокартеля перекрыли автомобильные трассы. В столице штата Гвадалахаре, Тале, Тапальпе и курортной Пуэрто-Вальярте были зафиксированы случаи поджогов машин и блокировки дорог.

Ранее в США назвали «великим событием» ликвидацию главаря наркокартеля в Мексике.