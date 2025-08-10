На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кличко рассказал, что нужно будет сделать Зеленскому для окончания конфликта

Кличко: Зеленскому придется принять сложные решения для окончания конфликта
Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко выразил уверенность, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется принять непростые решения для завершения вооруженного конфликта. Политик прокомментировал ситуацию в ходе интервью с главным редактором газеты Bild Паулем Ранцхаймером, которое опубликовано на сайте издания.

Как отметил Кличко, на фронте сложилась тяжелая для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация. Он признал, что в настоящее время российские войска продолжают продвигаться вперед.

«Все в нашем государстве <...> устали от этой войны», — подчеркнул мэр Киева.

Он добавил, что Украина «заплатила огромную цену» в конфликте с РФ. В связи с этим Кличко счел необходимым урегулировать кризис дипломатическим путем.

«Мы должны найти решение, найти дипломатическое решение, сейчас еще слишком рано говорить об условиях», — сказал политик.

9 августа Зеленский заявил, что Конституция Украины исключает возможность каких-либо территориальных уступок. Таким образом он отклонил идею «обмена землями» с РФ, которую предложил президент США Дональд Трамп. Это высказывание прозвучало на фоне предстоящей встречи американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры должны состояться 15 августа на Аляске. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты выяснили, где будет находиться Зеленский во время встречи Путина и Трампа.

