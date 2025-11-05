Владимир Кличко заявил о риске, что на Западе забудут об Украине

Есть риск, что страны Запада забудут об Украине. Об этом в интервью газете Bild заявил бывший боксер, брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир.

«Об этом (о боевых действиях на Украине — «Газета.Ru») часто не говорят в новостях. На Западе легко забыть, что война уже не за горами», — сказал экс-боксер.

Кличко-младший добавил, что усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта не приведут к желаемому результату. По его словам, прошлые переговоры с участием главы Белого дома не оказали нужного влияния.

В октябре экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский оказался в критической ситуации. Он уточнил, что украинский лидер оказался в неблагоприятной ситуации из-за дистанцирования президента США Дональда Трампа от событий на Украине, а также некомпетентности окружающих и отсутствия средств на поддержание боеспособности ВСУ.

Ранее брат Кличко заявил, что должна быть возможность сменить Зеленского.