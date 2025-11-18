На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп назвал армию США сильнейшей в мире

Трамп: армия США является самой сильной в мире
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп на мероприятии компании McDonald's заявил о восстановлении боевой мощи американских вооруженных сил, назвав их сильнейшими в мире. Его слова передает РИА Новости.

Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты не только обладают самой мощной армией, но и производят лучшее военное оборудование в мире. Это заявление стало частью его регулярных выступлений о достижениях администрации в военной сфере.

«Мы восстановили нашу армию. У нас самая сильная армия в мире, и мы производим лучшее военное оборудование в мире», — заявил Трамп.

7 ноября шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США в случае необходимости вступят в войну с имеющимися у страны ресурсами и одержат победу.

5 ноября Дональд Трамп заявил, что его страна не заинтересована в развязывании военных конфликтов. Вместе с тем он отметил, что «укрепил» американские вооруженные силы, которые являются «самыми мощными в мире».

13 октября американский лидер сказал, что если США будут вынуждены принять участие в боевых действиях, то они «выиграют так, как еще никто никогда не выигрывал».

Ранее Трамп заявил, что Байден выставил США посмешищем.

