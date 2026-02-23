Враждебная риторика западных стран в адрес России связана с тем, что Москва препятствует их планам по Украине. Такое мнение в эфире одного из YouTube-каналов высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский, как он утверждает, действует в интересах группы европейских элит, прежде всего экономических. Джонсон заявил, что до конфликта Украина входила в число мировых лидеров по запасам природных ресурсов, что, по его оценке, вызывало интерес со стороны западных стран. Он добавил, что действия России, по его мнению, помешали этим планам, что и стало причиной негативного отношения к Москве и президенту РФ Владимиру Путину.

Джонсон также выразил точку зрения, что Россия продолжает участвовать в переговорах, рассчитывая на изменение позиции Киева. Он предположил, что в случае продолжения нынешнего курса Украина может потерять дополнительные территории. По его словам, у российского Генштаба есть план действий, и Москва действует в его рамках.

Между тем в Минобороны РФ сообщали, что за последние сутки российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. По данным ведомства, совокупные потери противника на всех направлениях составили 1300 военнослужащих.

Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал отправить небоевые войска на Украину.