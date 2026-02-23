Экс-премьер Украины отказался прогнозировать сроки урегулирования конфликта

Поступающие сведения о ходе переговоров по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом не позволяют называть какие-то ориентировочные сроки достижения договоренностей, например к лету текущего года. Об этом в ходе интервью для ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Мне трудно судить, я же не знаю, ставился ли вот так вопрос или не ставился, или все сосредотачивалось в обсуждении территориального вопроса, режимов мониторинга и так далее», — сказал экс-глава правительства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

17 и 18 февраля в швейцарском городе Женеве прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Как сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на источник, переговоры в формате Россия — США — Украина могут возобновиться уже на этой неделе — 26 февраля. Ожидается, что они также пройдут в Женеве.

Ранее Зеленский рассказал, что американская сторона хочет урегулировать конфликт Москвы и Киева к лету 2026 года.