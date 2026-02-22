Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран ответит в случает атаки США

Арагчи: Иран ударит по американским военным базам в регионе при атаке США

Иран ударит по американским военным базам в регионе в случае атаки со стороны США. Об этом в эфире телеканала CBS заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

«Если США на нас нападут, то у нас есть полное право защищаться. Наши ракеты не могут ударить по американской земле, так что, очевидно, необходимо делать что-то иное», — сказал он.

В то же время Арагчи подчеркнул, что дипломатическое решение вопроса по иранскому атому достижимо.

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы.

Отмечается, что иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация президента США Дональда Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров предостерег США от ударов по Ирану.