Самопровозглашенный Сомалиленд готов в обмен на признание разместить в Бербере базу США

Непризнанное государство Сомалиленд в обмен на признание Соединенными Штатами его суверенитета готово разместить американскую военную базу в порту Бербера. Об этом ТАСС заявил неофициальный представитель Сомалиленда в США Башир Гот.

По его словам, самопровозглашенное государство рассчитывает на признание суверенитета со стороны Вашингтона при новой администрации президента Дональда Трампа. Сомалиленд будет готов разместить военную базу США в Бербере, если это будет служить общим интересам обеих стран.

Гот подчеркнул, что Сомалиленд рассматривает любое партнерство с дружественными государствами исключительно через интересы своей страны.

20 ноября газета Independent, ссылаясь на экс-министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, сообщила, что Трамп после прихода к власти может признать самопровозглашенную республику Сомалиленд независимым государством.

Сомалиленд является непризнанным государством в северной части Африканского Рога на территории бывшей колонии Британское Сомали. Признается большинством международного сообщества как часть Сомали. Столицей и крупнейшим городом страны является Харгейса. Правительство Сомалиленда рассматривает свое государство правопреемником Британского Сомали, которое, в качестве непродолжительное время существовавшего независимого государства Сомалиленд, в 1960 году объединилось с Подопечной территорией Сомали (ранее Итальянское Сомали) в единое государство.

Ранее сообщалось, что в Сомалиленде открыто первое месторождение нефти.