Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Сомалиленде открыто первое месторождение нефти

close
100%
Reuters

В африканском Сомалиленде открыто первое месторождение нефти.

Залежи черного золота нашла британская компания Genel Energy. Оценки запасов нефти не раскрываются, пишет Telegram-канал газеты «Известия».

Власти Сомали предупредили компанию о недопустимости проведения работ без разрешения.

Сомалиленд является непризнанным государством в северной части Африканского Рога на территории бывшей колонии Британское Сомали. Признается большинством международного сообщества как часть Сомали. Столицей и крупнейшим городом страны является Харгейса. Правительство Сомалиленда рассматривает свое государство правопреемником Британского Сомали, которое, в качестве непродолжительное время существовавшего независимого государства Сомалиленд, в 1960 году объединилось с Подопечной территорией Сомали (ранее Итальянское Сомали) в единое государство.

На территории Сомалиленда обнаружены самые яркие примеры наскальной живописи в Африке. В Средние века на территорию Сомалиленда шло переселение иммигрантов из арабских стран. Согласно историям, которые некоторые исследователи считают легендами, переселенцы с Аравийского полуострова Исаак бин Ахмед и Абдирахман бин Исмаил аль-Джабарти основали кланы Исаак и Дарод, взяв себе жен из местного клана Дир. В ту эпоху государства Сомали, такие как Йифат и Адаль, контролировали торговые пути региона.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть