В Сомалиленде открыто первое месторождение нефти

В африканском Сомалиленде открыто первое месторождение нефти.

Залежи черного золота нашла британская компания Genel Energy. Оценки запасов нефти не раскрываются, пишет Telegram-канал газеты «Известия».

Власти Сомали предупредили компанию о недопустимости проведения работ без разрешения.

Сомалиленд является непризнанным государством в северной части Африканского Рога на территории бывшей колонии Британское Сомали. Признается большинством международного сообщества как часть Сомали. Столицей и крупнейшим городом страны является Харгейса. Правительство Сомалиленда рассматривает свое государство правопреемником Британского Сомали, которое, в качестве непродолжительное время существовавшего независимого государства Сомалиленд, в 1960 году объединилось с Подопечной территорией Сомали (ранее Итальянское Сомали) в единое государство.

На территории Сомалиленда обнаружены самые яркие примеры наскальной живописи в Африке. В Средние века на территорию Сомалиленда шло переселение иммигрантов из арабских стран. Согласно историям, которые некоторые исследователи считают легендами, переселенцы с Аравийского полуострова Исаак бин Ахмед и Абдирахман бин Исмаил аль-Джабарти основали кланы Исаак и Дарод, взяв себе жен из местного клана Дир. В ту эпоху государства Сомали, такие как Йифат и Адаль, контролировали торговые пути региона.