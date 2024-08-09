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Захарова подняла «всех россиян» на защиту страны

Захарова: враги должны знать, что все россияне встанут на защиту страны

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала первые видеокадры с военным корреспондентом Евгением Поддубным после покушения на него, заявив, что все граждане страны встанут на защиту России. Захарова подчеркнула, что враги и недруги России должны помнить об этом, ее слова приводит ТАСС.

«Чтобы знали все: враги, недруги, «не друг, не враг, а так» — встанем все и пойдем. Как Женя Поддубный позавчера, как мужики на передовой каждый день, как весь Курск сегодня, как страна наша исторически», — отметила Захарова.

Накануне Захарова заявила, что участники покушения на жизнь российского военного корреспондента Евгения Поддубного понесут наказание.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро проигнорировала ранение Евгения Поддубного, как и атаки ВСУ на многих других российских журналистов.

Ранее в ООН отреагировали на удар ВСУ по российскому военкору.

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