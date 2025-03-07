Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков заявил о желании России защищать интересы политико-дипломатическим путем

Песков: РФ хочет отстаивать свои интересы политико-дипломатическим путем
close
MGIMO360 TV/YouTube

Россия в первую очередь хочет отстаивать свои интересы политико-дипломатическими методами, однако пока украинские власти отказываются от диалога, будет продолжаться СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Представитель Кремля во время беседы с журналистами также напомнил о целях спецоперации на Украине. Прежде всего, это обеспечение безопасности нашей страны.

При этом Песков не смог ответить на вопрос, что имел в виду глава США Дональд Трамп, когда говорил, что Россия и Украина должны заключить мирное соглашение, так как у них нет выбора. Пресс-секретарь президента РФ дал понять, что выбор у России, как и у Украины есть.

«Все-таки надо у Трампа спрашивать. У России есть свои интересы, нам необходимо обеспечить свою безопасность, мы проводим для этого СВО. Но достижение целей политико-дипломатическими методами является предпочтительнее. Но пока действует украинский отказ от диалога и юридическая запрещенность диалога, мы продолжаем СВО, чтобы обеспечить свои интересы», — отметил Песков.

6 марта Дональд Трамп заявил, что у Украины нет выбора в вопросе мирной сделки. Так американский лидер ответил на вопрос журналистов, чего он ждет от Киева. Трамп также добавил, что Россия в его понимании «также хочет заключить сделку».

Ранее Путин заявил о готовности вести переговоры с Киевом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами