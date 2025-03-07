Песков заявил о желании России защищать интересы политико-дипломатическим путем

Россия в первую очередь хочет отстаивать свои интересы политико-дипломатическими методами, однако пока украинские власти отказываются от диалога, будет продолжаться СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Представитель Кремля во время беседы с журналистами также напомнил о целях спецоперации на Украине. Прежде всего, это обеспечение безопасности нашей страны.

При этом Песков не смог ответить на вопрос, что имел в виду глава США Дональд Трамп, когда говорил, что Россия и Украина должны заключить мирное соглашение, так как у них нет выбора. Пресс-секретарь президента РФ дал понять, что выбор у России, как и у Украины есть.

«Все-таки надо у Трампа спрашивать. У России есть свои интересы, нам необходимо обеспечить свою безопасность, мы проводим для этого СВО. Но достижение целей политико-дипломатическими методами является предпочтительнее. Но пока действует украинский отказ от диалога и юридическая запрещенность диалога, мы продолжаем СВО, чтобы обеспечить свои интересы», — отметил Песков.

6 марта Дональд Трамп заявил, что у Украины нет выбора в вопросе мирной сделки. Так американский лидер ответил на вопрос журналистов, чего он ждет от Киева. Трамп также добавил, что Россия в его понимании «также хочет заключить сделку».

Ранее Путин заявил о готовности вести переговоры с Киевом.