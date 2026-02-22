Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Иранский лидер разработал план на случай своей гибели

NYT: Хаменеи поручил разработать план на случай его ликвидации и удара США
Office of the Iranian Supreme Leader/AP

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поручил разработать план действий на случай своей гибели. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на шесть высокопоставленных иранских чиновников.

В начале января, когда Иран столкнулся с протестами и угрозой ударов со стороны Соединенных Штатов, верховный лидер страны обратился к своему соратнику Али Лариджани, чтобы тот руководил страной.

Как отмечает NYT, с тех пор 67-летний Лариджани, бывший командир Корпуса стражей исламской революции и глава высшего совета национальной безопасности, фактически управляет Ираном. Его приход к власти оттеснил на второй план президента Масуда Пезешкиана.

«Хаменеи поручил Лариджани и нескольким другим близким политическим и военным соратникам обеспечить выживание Исламской Республики не только в условиях американских и израильских бомбардировок, но и в случае любых покушений на ее высшее руководство, включая самого аятоллу Хаменеи», — говорится в статье.

По информации издания, Хаменеи издал ряд директив, определив четыре уровня преемственности для каждой из военных командных и государственных должностей, которые он назначает лично. Он поручил всем, кто занимает руководящие должности, назначить до четырех преемников и делегировал обязанности узкому кругу доверенных лиц для принятия решений в случае нарушения связи с ним или его гибели.

До этого Axios сообщил, что США в качестве одного из вариантов рассматривают ликвидацию верховного лидера Ирана и его сына.

Ранее Трамп предостерег верховного лидера Ирана.
 
Теперь вы знаете
ЦБ против блогеров, возвращение доллара и «контрнаступление наличных». Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!