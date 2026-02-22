Иранский лидер разработал план на случай своей гибели

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поручил разработать план действий на случай своей гибели. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на шесть высокопоставленных иранских чиновников.

В начале января, когда Иран столкнулся с протестами и угрозой ударов со стороны Соединенных Штатов, верховный лидер страны обратился к своему соратнику Али Лариджани, чтобы тот руководил страной.

Как отмечает NYT, с тех пор 67-летний Лариджани, бывший командир Корпуса стражей исламской революции и глава высшего совета национальной безопасности, фактически управляет Ираном. Его приход к власти оттеснил на второй план президента Масуда Пезешкиана.

«Хаменеи поручил Лариджани и нескольким другим близким политическим и военным соратникам обеспечить выживание Исламской Республики не только в условиях американских и израильских бомбардировок, но и в случае любых покушений на ее высшее руководство, включая самого аятоллу Хаменеи», — говорится в статье.

По информации издания, Хаменеи издал ряд директив, определив четыре уровня преемственности для каждой из военных командных и государственных должностей, которые он назначает лично. Он поручил всем, кто занимает руководящие должности, назначить до четырех преемников и делегировал обязанности узкому кругу доверенных лиц для принятия решений в случае нарушения связи с ним или его гибели.

До этого Axios сообщил, что США в качестве одного из вариантов рассматривают ликвидацию верховного лидера Ирана и его сына.

Ранее Трамп предостерег верховного лидера Ирана.