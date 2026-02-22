Саудовский МИД потребовал прояснить позицию США из-за заявлений о «библейском праве» Израиля

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии потребовало от Госдепартамента США разъяснить позицию Соединенных Штатов после высказываний американского посла в Израиле Майка Хакаби о праве еврейского государства почти на весь Ближний Восток. Об этом говорится в заявлении министерства в соцсети X.

«Королевство подтверждает свое категорическое неприятие этих безответственных замечаний, которые представляют собой нарушение международного права, Устава ООН и установленных дипломатических норм», — подчеркивается в сообщении.

Такие заявления создают опасный прецедент, особенно когда их допускает официальное лицо США, и демонстрируют пренебрежение выдающимися отношениями, которые сложились между странами Ближнего Востока и США, отметили в министерстве.

20 февраля Майк Хакаби заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что было бы прекрасно, если бы Израиль забрал земли от Нила до Евфрата, обещанные Аврааму Богом в «Ветхом Завете», а именно о той части Ближнего Востока, где в настоящее время расположены земли Иордании, Сирии, Ливана, большая часть Саудовской Аравии и Ирака.

Иордания и ряд арабских и исламских государств осудили заявление американского дипломата.

Ранее Такер Карлсон предрек миру новую войну.