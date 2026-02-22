Размер шрифта
Экс-премьер Украины назвал единственную рабочую идею для урегулирования

Азаров: внешнее управление является единственной рабочей идеей для Украины
Нина Зотина/РИА Новости

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что внешнее управление является единственной рабочей идеей для урегулирования конфликта между Киевом и Москвой. Он высказался о ходе переговоров во время интервью для ТАСС.

Журналисты поинтересовались у экс-главы правительства, что он думает об идее внешнего управления Украиной.

«Так это единственная [рабочая] идея», — ответил Азаров.

По его словам, введение на Украине внешнего управления под эгидой ООН позволит восстановить действие конституции в стране. Он добавил, что провести первые за долгое время выборы на Украине также можно будет только после реализации данной инициативы.

15 февраля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин сообщил, что российская сторона готова обсудить с другими странами идею введения на Украине внешнего управления под эгидой ООН после завершения конфликта. Как отметил дипломат, в марте прошлого года об этой инициативе уже высказывался глава государства Владимир Путин. При этом известно, что Соединенные Штаты не поддержали эту идею, заявив, что она не нашла одобрения в администрации американского лидера Дональда Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спецпосланник Трампа рассказал, когда может пройти новый раунд переговоров по Украине.
 
