Туск оценил решение Орбана заблокировать кредит для Украины: «Угадайте, кто этому рад»

Туск фразой «угадайте, кто этому рад» оценил блокировку Орбаном кредита Украине
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск фразой «угадайте, кто радуется» оценил решение венгерского коллеги Виктора Орбана заблокировать выделение кредита для Украины на сумму в €90 млрд. Публикация появилась на странице в соцсети Х.

Туск также указал, что лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский отказался поддерживать европейскую схему по усилению обороноспособности SAFE, по которой Польша должна была получить €40 млрд на перевооружение.

«Премьер-министр Орбан заблокировал европейскую помощь Украине, а Качиньский пытается заблокировать SAFE, то есть средства на оборону и польскую оборонную промышленность. Угадайте, кто этому рад», – написал Туск.

До этого Венгрия заблокировала одобрение кредита Европейского союза Украине в размере €90 млрд, связав свою позицию с ситуацией вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Поскольку для запуска механизма финансовой помощи требуется единогласие всех 27 государств — членов ЕС, решение Будапешта фактически приостанавливает предоставление Киеву средств, рассчитанных на 2026–2027 годы.

Ранее в Еврокомиссии прокомментировали блокировку Венгрией кредита для Украины.
 
