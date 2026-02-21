Президент Бразилии выступил за проведение реформы Совбеза ООН

Совет Безопасности ООН нуждается в реформе. Об этом по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, передает Canal Gov.

По его словам, более 20 лет назад Бразилия, Индия, Япония и Германия создали группу G4, которая настаивает на расширении состава Совбеза ООН.

«ООН нуждается в большем представительстве. Она должна обладать силой, мощью, чтобы вмешиваться в конфликты, которые мы наблюдаем сегодня во всем мире», — сказал президент Бразилии.

14 января глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи заявил, что Россия поддерживает требование Африки об увеличении присутствия континента в Совете Безопасности ООН.

В сентябре министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил о кризисном состоянии всемирной организации, связывая это с противодействием необходимым реформам. По словам дипломата, большинство членов ООН желают преобразований, но сам механизм их проведения становится непреодолимым барьером.

Ранее генсек ООН выступил за проведение реформы Совета Безопасности.