Дмитриев выложил ИИ-видео с экс-принцем Эндрю на фоне скандала с файлами Эпштейна

Дмитриев показал ИИ-видео с экс-принцем Эндрю после его задержания в Британии

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети X сгенерированное нейросетью видео с экс-принцем Эндрю Маунтбеттен-Виндзором на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

На видеокадрах вместо портрета короля Великобритании Карла III в Букингемском дворце торжественно открывают крупный снимок его младшего брата после задержания.

Правоохранители задержали бывшего принца в его день рождения по подозрению в совершении должностного преступления, его отпустили после 12-часового допроса. По данным СМИ, это связано с расследованием против него в рамках дела Эпштейна. В Британии ранее создали специальную группу, которая в том числе изучала обвинения в том, что Эндрю передавал финансисту секретные документы в период, когда занимал должность торгового представителя страны.

В 2019 году Эндрю отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи из-за скандала вокруг Эпштейна: это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре заявила, что он был среди мужчин, которые принуждали ее к интимной связи в возрасте 17 лет. В 2022-м Елизавета II лишила его почетных воинских званий, а в 2025-м Карл III оставил брата без последних королевских титулов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитриев сравнил принца Эндрю и его соратников с сатанистами (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена).