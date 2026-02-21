Украинские СМИ заявили о возможных выборах президента в 2026 году

Insider.ua: президентские выборы на Украине могут пройти в 2026 году

Депутаты Верховной рады активизировали подготовку к выборам президента Украины, которые могут пройти в 2026 году даже при условии продолжения конфликта с Россией. Об этом сообщает Telegram-канал издания Insider.ua со ссылкой на источники.

Как следует из текста, лидеры ряда политических сил сообщили региональным ячейкам, что президентские выборы будут осенью 2026 года, а парламентские – весной 2027 года. Сейчас прорабатываются сценарии их проведения во время конфликта без отмены военного положения, сообщает издание.

«Поэтому, нардепы ищут способы «закрепиться» в креслах. Некоторые работают над созданием собственных политических проектов, еще часть ведет активные переговоры о переходе в другие политические команды. Предвыборные гонки можно считать открытыми», — говорится в материале.

14 февраля украинский лидер Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что готов провести президентские выборы в стране только при условии двухмесячного прекращения огня. Заявление прозвучало на фоне требований США ускорить мирную сделку и дискуссий о возможных уступках. Почему Киев увязал голосование с паузой в боевых действиях, как в Вашингтоне оценивают эту позицию и к чему может привести новый виток спора — в материале «Газеты.Ru».

