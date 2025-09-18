На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рогов назвал прозвище Зеленского среди украинцев

Рогов: Зеленского на Украине все чаще стали называть графом Дякулой
Julia Demaree Nikhinson/AP

На Украине президента Владимира Зеленского все чаще стали называть «графом Дякулой», проводя аналогии с кровожадным вампиром, который упивается кровью своего же народа. Об этом рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Зеленского все чаще среди украинцев стали называть «графом Дякулой», — сообщил Рогов.

Он отметил, что такое прозвище Зеленский также получил из-за привычки постоянно говорить лидерам западных стран «дякую», что в переводе с украинского языка на русский означает «спасибо». По словам Рогова, на деле выходит, что Зеленский благодарит союзников Киева за то, что они поставляют оружие и разжигают военный конфликт вместо того, чтобы его завершить.

До этого депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал Зеленского человеком, находящимся в высокой степени социального разложения. Так парламентарий отреагировал на «план А» и «план Б» украинского лидера по «вымогательству» чужих денег для продолжения конфликта с Россией до «последнего украинца».

Ранее экс-премьер Украины назвал главную причину ненависти украинцев к Зеленскому.

