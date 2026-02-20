Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами назвал Европу «неузнаваемой».

Глава государства подчеркнул, что это касается не всех стран, но многих мест.

«Европа должна быть сильной, но они стали мягкими и неузнаваемыми», — заявил американский лидер.

По его словам, в некоторых государствах к власти пришли чрезмерно обеспокоенные природоохранной повесткой. Трамп считает главными проблемами Европы энергетику и миграцию и призвал быстро исправить ситуацию.

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас, по данным СМИ, направила странам ЕС ультимативный список требований к России, включающий вывод войск и компенсации ущерба Украине и Европе.

В Кремле отметили, что такие заявления показывают то, что «век золотой дипломатии для европейского континента» не пришелся на время полномочий Каллас. В Совфеде заявили, что после таких требований над «ней опять все смеются». А канцлер Германии Фридрих Мерц заметил, что налаживание диалога с президентом России Владимиром Путиным в настоящее время «практически невозможно».

