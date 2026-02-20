Трамп: США хотят закончить ужасный конфликт на Украине

Президент Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами, что США хотят завершить конфликт на Украине.

При этом глава государства назвал его «ужасным».

Накануне американский лидер подписал указ, которым продлил на год срок действия санкций, введенных против России в связи с конфликтом на Украине. В документе упоминаются ограничения, которые на РФ налагали администрация президента Джо Байдена в феврале 2022 года, администрация самого Трампа в 2018 году и администрация Барака Обамы в 2014 году.

В указе о продлении антироссийских санкций отмечается, что упомянутые в документах действия и политика продолжают представлять «необычайную и чрезвычайную угрозу» интересам национальной безопасности и внешней политики США.

В тот же день в ходе первого заседания «Совета мира» американский лидер пообещал урегулировать «девятый» конфликт, которым он обычно называет ситуацию на Украине. При этом он признал сложность этой задачи.

Ранее на Украине заявили о готовности «воевать» с Россией еще несколько лет.