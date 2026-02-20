Захарова заявила, что Россию ниоткуда не вытравить

Захарова: РФ доказала, что ее не запугать и не вытравить ниоткуда

Россия доказала, что ее нельзя запугать и нельзя ниоткуда вытравить. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы доказали, что нас не запугать, тем более не вытравить нас ниоткуда, просто потому что кому-то это хочется или кому-то это нравится», — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

До этого дипломат, комментируя переговоры по урегулированию в Женеве, заявила, что Россия много раз доказывала, что хочет мира.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины. Во второй день встреча продлилась около двух часов. По итогам глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что беседа была «тяжелой, но деловой».

Ранее у Захаровой возникли вопросы к США после слов Рубио про РФ и Украину.