На Западе назвали человека, убедившего Зеленского в невозможности конфликта с Россией

Guardian: Ермак перед СВО убедил Зеленского в невозможности конфликта с Россией

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак незадолго до начала специальной военной операции (СВО) убедил лидера страны Владимира Зеленского в невозможности полномасштабного конфликта с Россией. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на украинские источники.

По словам собеседников издания, Ермак считал, что Россия не вступит в открытое вооруженное противостояние, а ограничится гибридными атаками, и убедил в этом Зеленского.

«Зеленский был непреклонен в том, что полномасштабный конфликт немыслим», — отмечается в материале.

Источники утверждают, что такое убеждение могло сформироваться у Ермака после его контактов с представителями России незадолго до начала СВО. Сам Ермак, покинувший должность главы офиса президента в декабре 2024 года, отказался от комментариев, пишет издание.

17 февраля издание The Economist сообщило, что украинская делегация на переговорах разделилась на две коалиции. Одно крыло, возглавляемое Кириллом Будановым, выступает за скорейшее соглашение под руководством США и опасается, что окно возможностей для этого может закрыться. А другое крыло, находящееся под влиянием экс-главы администрации президента Андрея Ермака, менее склонно к этому.

Ранее Зеленский заявил, что увольнение Ермака не связано с коррупцией.