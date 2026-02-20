Украинский лидер Владимир Зеленский, заявляя о готовности воевать еще длительное время, оскорбляя международных лидеров и допуская откровенно русофобские высказывания, открыто демонстрирует нежелание заключать мирное соглашение. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Юрий Котенок.

По его словам, даже США не в состоянии «усмирить лай» президента Украины.

«Вот этот лай Зеленского — это показатель того, чего на самом деле стоят эти переговоры с украинской стороной. На мой взгляд, они мало чего стоят. Потому что идет постоянное лавирование, увиливание в главных вопросах. Демонстрируется нежелание мириться с Россией», — сказал эксперт.

20 февраля журналист газеты The Wall Street Journal Боян Панчевский сообщил, что Зеленский по итогам Мюнхенской конференции по безопасности приказал разработать план ведения конфликта с Россией еще на три года. Как уточнил сотрудник издания, от этой информации «все были в шоке».

До этого Зеленский в эфире программы The Conversation издания Politico призвал выслать всех живущих на Западе русских и усилить санкционное давление на Россию.

Ранее в США заявили о новом уровне «серьезности» переговоров России и Украины.