Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Политика

Военный эксперт: Зеленский открыто демонстрирует нежелание заключать мир

Военэксперт Котенок: США не в состоянии пресечь воинственную риторику Зеленского
Mindaugas Kulbis/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский, заявляя о готовности воевать еще длительное время, оскорбляя международных лидеров и допуская откровенно русофобские высказывания, открыто демонстрирует нежелание заключать мирное соглашение. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Юрий Котенок.

По его словам, даже США не в состоянии «усмирить лай» президента Украины.

«Вот этот лай Зеленского — это показатель того, чего на самом деле стоят эти переговоры с украинской стороной. На мой взгляд, они мало чего стоят. Потому что идет постоянное лавирование, увиливание в главных вопросах. Демонстрируется нежелание мириться с Россией», — сказал эксперт.

20 февраля журналист газеты The Wall Street Journal Боян Панчевский сообщил, что Зеленский по итогам Мюнхенской конференции по безопасности приказал разработать план ведения конфликта с Россией еще на три года. Как уточнил сотрудник издания, от этой информации «все были в шоке».

До этого Зеленский в эфире программы The Conversation издания Politico призвал выслать всех живущих на Западе русских и усилить санкционное давление на Россию.

Ранее в США заявили о новом уровне «серьезности» переговоров России и Украины.
 
Теперь вы знаете
Трамп уснул, охрана Алиева подралась, а Россия не приехала. Чем запомнилось первое заседание Совета мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!