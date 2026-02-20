Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Политика

Еврокомиссар ответил на заявления о «слабой России»

Еврокомиссар Кубилюс подверг критике заявления о якобы слабости России
Mindaugas Kulbis/AP

Еврокомиссар по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс счел несерьезными заявления европейских чиновников об уязвимости России перед НАТО. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в парламенте Испании, сообщает РИА Новости.

«Не надо говорить, что Россия маленькая и слабая, а мы сильные и большие и мы победим Россию. Давайте все же будем серьезными», — сказал Кубилюс.

Во время выступления он пытался убедить скептически настроенных депутатов, что на оборону и подготовку к «угрозе нападения» Российской Федерации необходимо тратить миллиарды.

Также еврокомиссар отметил, что РФ может «управлять миллионами беспилотных летательных аппаратов».

«Русские так же хороши в беспилотниках, как и украинцы», — добавил он.

13 февраля канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Евросоюз, несмотря на экономические возможности, не многократно сильнее России.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что российская армия хочет, чтобы ее воспринимали как могучего медведя, но на деле якобы движется по Украине с такой же неторопливой скоростью, как «садовая улитка».

Ранее Россия обогнала Китай по уровню военной мощи.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!