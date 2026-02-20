Еврокомиссар по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс счел несерьезными заявления европейских чиновников об уязвимости России перед НАТО. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в парламенте Испании, сообщает РИА Новости.

«Не надо говорить, что Россия маленькая и слабая, а мы сильные и большие и мы победим Россию. Давайте все же будем серьезными», — сказал Кубилюс.

Во время выступления он пытался убедить скептически настроенных депутатов, что на оборону и подготовку к «угрозе нападения» Российской Федерации необходимо тратить миллиарды.

Также еврокомиссар отметил, что РФ может «управлять миллионами беспилотных летательных аппаратов».

«Русские так же хороши в беспилотниках, как и украинцы», — добавил он.

13 февраля канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Евросоюз, несмотря на экономические возможности, не многократно сильнее России.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что российская армия хочет, чтобы ее воспринимали как могучего медведя, но на деле якобы движется по Украине с такой же неторопливой скоростью, как «садовая улитка».

Ранее Россия обогнала Китай по уровню военной мощи.