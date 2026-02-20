Размер шрифта
США ввели санкции против узбекских компаний, уличенных в переправке нелегалов

США ввели санкции против узбекских компаний, переправлявших нелегалов
Jose Luis Gonzalez/Reuters

Соединенные Штаты ввели визовые ограничения для граждан Узбекистана, уличенных в помощи нелегальной иммиграции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Государственного департамента США.

Согласно результатам расследования, эти лица организовывали переправку иностранцев, в том числе несовершеннолетних, планировавших нелегально проникнуть в США через аэропорты и транзитные зоны в Центральной Америке.

«Эти меры касаются руководителей и должностных лиц двух узбекских компаний, занимающихся оформлением виз, которые сознательно предоставляли туристические услуги, предназначенные для иностранцев, намеревающихся незаконно иммигрировать в Соединенные Штаты», — говорится в официальном сообщении.

В заявлении подчеркивается благодарность США правительству Узбекистана за тесное взаимодействие в противодействии преступным группировкам, занимающимся организацией нелегальной иммиграции.

Президент США Дональд Трамп 5 февраля заявил, что политика депортации нелегальных иммигрантов ориентирована исключительно на лиц, совершивших серьезные преступления. По его словам, приоритетом для федеральных властей являются исключительно «действительно опасные преступники».

Ранее в США расширили усилия по лишению гражданства иммигрантов.
 
