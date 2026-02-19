Размер шрифта
Военный эксперт: Россия и Китай мешают США начать операцию против Ирана

Военэксперт Лямин: корабли России и Китая мешают США нанести удар по Ирану
Iranian Army/AP

Учения «Морской пояс безопасности — 2026», в которых принимают участие Россия и Китай, мешают США начать военную операцию против Ирана. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт Юрий Лямин. По его словам, маневры стали своеобразным политическим жестом поддержки Исламской Республики со стороны Москвы и Пекина.

«Во-первых, возникает риск случайного удара по военному кораблю России или Китая. Во-вторых, Москва и Пекин могут собрать информацию о действиях американской авианосной ударной группы, а также предупредить иранцев о начале атаки, что позволит Тегерану более качественно ее отразить», — объяснил специалист.

Кроме того, разведданные могут использоваться в качестве целеуказания, например, для иранских противокорабельных ракет.

Военно-морские учения России, Китая и Ирана в районе иранского порта Бендер-Аббас начались 19 февраля.

По данным издания The War Zone, маневры проводятся на фоне усиления американского военного присутствия на Ближнем Востоке и могут осложнить планы США в отношении Ирана. Целью учений является укрепление координации сторон для устранения угроз морской безопасности. В частности, речь идет о защите коммерческих судов и танкеров от терроризма в морях и океанах.

В ночь на 19 февраля телеканал CBS News сообщил, что американские военные готовы нанести удар по Ирану уже в субботу, 21 февраля, однако окончательное решение Трамп пока не принял. По данным журналистов, в Белом доме продолжаются «динамичные и непрерывные» обсуждения.

Ранее в Совфеде рассказали, зачем Трампу атаковать Иран.
 
