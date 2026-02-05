Размер шрифта
По «Народной программе» «Единой России» отремонтируют 800 студенческих общежитий

В ближайшие 2 года «Единая Россия» отремонтирует 128 студенческих общежитий
Кадр из видео/ЕДИНАЯ РОССИЯ/VK

В России по «Народной программе» «Единой России» до 2030 года капитально отремонтируют 800 студенческих общежитий, сообщил в подкасте «пЕРеговорка» первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Он добавил, что на данный момент работы завершены уже в более чем 600 общежитий.

«Работы по капитальному ремонту общежитий начались в 2022 году. Внесенная «Единой Россией» поправка в бюджет позволяет выделять на эти цели по 3 млрд рублей ежегодно», — сказал он.

Мажуга отметил, что также партия совместно с «Молодой Гвардией» организует штаб в каждом ремонтируемом общежитии.

«Всего в России около 3300 студенческих общежитий, в которых проживает почти миллион человек. Значительная часть из них была построена до 1970-х годов и требует обновления», — сказал он.

Мажуга подчеркнул, что в ближайшие 2 года в России будет отремонтировано 128 студенческих общежитий.
 
