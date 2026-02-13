Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Херсонской области восстановили школу и сквер по народной программе «Единой России»

Владимир Якушев оценил реконструкцию школы и сквера в Херсонской области
«Единая Россия»

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев осмотрел обновленные по народной программе партии объекты в Херсонской области. Об этом сообщается на сайте партии.

Якушев вместе с секретарем регионального отделения, губернатором Владимиром Сальдо и руководителем центрального исполкома партии Александром Сидякиным посетили Азовскую школу в Геническом районе и сквер «Воинской славы» в Геническе.

Школа в селе Азовское отремонтирована в 2025 году по партпроекту «Новая школа». На работы направлено 120 млн рублей. Обновлены столовая, пищеблок с полной заменой оборудования, спортзал, входная группа и учебные классы. Кабинет технологии оборудован по последним стандартам, библиотека — отремонтирована и укомплектована книгами. Ожидается поставка оборудования для новых спортивного и актового залов.

«Школа, которую ремонтирует регион-шеф Краснодарский край, — очень важный объект. Ремонт качественный. Он еще продолжается, и нет никаких оснований сомневаться в том, что его доведут до логического завершения», — отметил Якушев.

Отмечается, что в учреждении обучаются 274 школьника из села Азовское и близлежащих населенных пунктов. При этом проектная мощность позволяет принять почти вдвое больше учащихся.

Также делегация посетила сквер «Воинской славы» в Геническе. Там заменили тротуарную плитку и поребрики, установили новые лавочки, урны и уличное освещение. На аллеях разместили стенды с именами участников Великой Отечественной войны — уроженцев Херсонской области, награжденных орденами и медалями.

Как напомнил Сальдо, сквер заложен в честь памяти погибших жителей Генического района в годы Великой Отечественной войны.

«30 октября 1973 года — в день 30-летия освобождения Геническа от фашистских захватчиков — в центре города установили памятник в честь наших воинов-земляков. Сквер — основная зеленой зоной центра города. Рядом расположены административные здания и жилые дома и большое количество многолетних насаждений позволяет скверу быть местом приятного времяпровождения и отдыха», — рассказал он.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!