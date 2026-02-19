Размер шрифта
«Если что-то произойдет, то сейчас»: эксперт о возможной операции США в Иране

Политолог Дудаков: у Трампа мало времени для операции в Иране
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с Tsargrad.tv оценил вероятность полноценной военной операции США в Иране. По его словам, если что-то и произойдет, то в ближайшее время, поскольку у главы Белого Дома Дональда Трампа очень мало времени.

Эксперт пояснил, что если отложить решение на несколько месяцев, это может сильно навредить республиканцам, учитывая, что промежуточные выборы состоятся в ноябре.

«Сейчас многое зависит от того, как пройдут непубличные переговоры с Ираном. Американцы применяют метод кнута и пряника. Грозят военной эскалацией и при этом предлагают вести переговоры на выгодных для США условиях. Иран действует также: не отказывается от переговоров, но при этом проводит военные учения», — отметил Дудаков.

В ночь на 19 февраля телеканал CBS News сообщил, что американские военные готовы нанести удар по Ирану уже в субботу, 21 февраля, однако окончательное решение Трамп пока не принял. По данным журналистов, в Белом доме продолжаются «динамичные и непрерывные» обсуждения.

До этого портал Axios написал, что вероятность военной операции США против Ирана составляет 90%. По словам источника издания, глава Белого дома «начинает терять терпение» на фоне американо-иранских переговоров.

Ранее в ЕК оценили последствия операции США против Ирана.
 
