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Зеленский заявил, что не держится за власть

Зеленский сообщил, что не держится за власть и хочет провести выборы на Украине

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не держится за власть. Об этом он сообщил в эфире всеукраинского телемарафона.

«Я бы не хотел фантазировать, что мы бы жили без выборов три–пять-семь лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь. Я бы хотел провести выборы», — сказал он.

27 августа Зеленский допустил, что проведение выборов в стране возможно до окончания боевых действий в случае, если западные страны профинансируют их проведение. Он отмечал, что «рисковать тогда вместе» — «наблюдатели должны быть в окопах». Также по его словам, если страны Запада готовы предоставить средства, то на проведение выборов в мирное время нужно потратить $5 млрд.

До этого глава украинской президентской партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявляла, что выборы на Украине могут пройти только по завершению боевых действий. Также Шуляк отметила, что в настоящее время депутаты готовят изменения в законодательство, которые коснутся проведения первых «послевоенных выборов». Она не стала уточнять, в чем будут заключаться нововведения.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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