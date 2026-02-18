Немецкий политолог Александр Рар в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал планы Брюсселя поддержать граничащие с Россией регионы Европейского союза (ЕС), которые пострадали из-за конфликта на Украине.

По мнению эксперта, вместо инвестиций в бессмысленные проекты, ЕС следует наладить пограничную торговлю с РФ и открыть границы для ее граждан.

«До сих пор звучали голоса, дескать, экономика стран Балтии, Польши, Румынии и Финляндии будет расти из-за больших вложений в милитаризацию восточных рубежей Европы. <...> Похоже, в этом вопросе у Еврокомиссии возникли сомнения», — отметил Рар.

Как сообщает Politico со ссылкой на источник в Еврокомиссии, ЕС опасается сокращения численности населения в граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной регионах, которые затронули последствия российско-украинского конфликта.

Сокращение инвестиций, уменьшение грузооборота и спад туризма нанесли экономический удар по самым восточным регионам ЕС, в первую очередь затронув страны Балтии, Финляндию и Польшу. На фоне этого Еврокомиссия планирует стимулировать международные финансовые институты к предоставлению финансирования этим регионам, уточняет издание.

Ранее политолог назвал причину непримиримости Евросоюза в отношении России.