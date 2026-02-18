В Польше выдали ордер на арест бывшего замминистра юстиции, бежавшего в Венгрию

Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест бывшего заместителя польского Минюста Марчина Романовского, получившего политическое убежище в Венгрии в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

Постановлением от 17 февраля Окружной суд Варшавы удовлетворил ходатайство Национальной прокуратуры и выдал европейский ордер на арест Марчина Романовского.

В декабре 2024 года министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отозвал польского посла из Будапешта для проведения консультаций в связи с предоставлением венгерскими властями политического убежища бывшему заместителю главы польского Минюста Марчину Романовскому, обвиняемому в растрате средств из Фонда правосудия. 19 декабря адвокат Романовского Бартош Левандовский сообщил о предоставлении политического убежища политику, скрывающемуся от польского правосудия. За несколько часов до этого венгерские СМИ неофициально сообщали о такой возможности.

Ранее глава МИД Польши раскритиковал Венгрию из-за позиции по России.