Сикорский обвинил Венгрию в отсутствии моральной ясности по конфликту на Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал Венгрию единственной страной в Евросоюзе, которая не обладает «моральной ясностью» в отношении конфликта на Украине. Его слова после саммита глав МИД стран ЕС приводит Польское агентство печати.

Он сообщил, что министры на встрече в Люксембурге обсуждали перспективы введения очередного пакета санкций против России. Однако, указал он, среди всех стран ЕС Венгрия единственная не обладает «моральной ясностью» в отношении России.

Сикорский утверждает, что Украина согласилась на временное прекращение огня, в то время как Россия якобы «усиливает атаки и ухудшает условия». Такое развитие событий дает «моральную ясность» в Евросоюзе всем, кроме Венгрии, посетовал министр.

Глава польского МИД также сообщил, что призвал Будапешт снять вето на мобилизацию почти 7 миллиардов евро из Европейского фонда мира и открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.

«Но это как об стенку горох», – сказал Сикорский.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры стран — членов Европейского союза должны покинуть «башню из слоновой кости» и возобновить диалог с Россией. Сийярто добавил, что последние годы Брюссель и Вашингтон открыто говорили о своем недовольстве продолжающимся диалогом между Будапештом и Москвой. Однако, по словам министра, возвращение Дональда Трампа на пост президента США может изменить ситуацию, открыв каналы коммуникации.

Ранее глава МИД Польши заявил, что Путин «издевается» над Трампом.