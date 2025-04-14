Глава МИД Польши набросился на Венгрию из-за позиции по России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал Венгрию единственной страной в Евросоюзе, которая не обладает «моральной ясностью» в отношении конфликта на Украине. Его слова после саммита глав МИД стран ЕС приводит Польское агентство печати.
Он сообщил, что министры на встрече в Люксембурге обсуждали перспективы введения очередного пакета санкций против России. Однако, указал он, среди всех стран ЕС Венгрия единственная не обладает «моральной ясностью» в отношении России.
Сикорский утверждает, что Украина согласилась на временное прекращение огня, в то время как Россия якобы «усиливает атаки и ухудшает условия». Такое развитие событий дает «моральную ясность» в Евросоюзе всем, кроме Венгрии, посетовал министр.
Глава польского МИД также сообщил, что призвал Будапешт снять вето на мобилизацию почти 7 миллиардов евро из Европейского фонда мира и открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.
«Но это как об стенку горох», – сказал Сикорский.
До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры стран — членов Европейского союза должны покинуть «башню из слоновой кости» и возобновить диалог с Россией. Сийярто добавил, что последние годы Брюссель и Вашингтон открыто говорили о своем недовольстве продолжающимся диалогом между Будапештом и Москвой. Однако, по словам министра, возвращение Дональда Трампа на пост президента США может изменить ситуацию, открыв каналы коммуникации.
Ранее глава МИД Польши заявил, что Путин «издевается» над Трампом.