Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

«Сочувствую немцам»: Делягин о планах Польши обзавестись ядерным оружием

Депутат Делягин: Польша может угрожать ФРГ ядерным оружием
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы, доктор экономических наук Михаил Делягин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Польши Кароля Навроцкого о том, что республике необходимо обзавестись собственным ядерным оружием (ЯО).

Парламентарий обратил внимание, что Варшава говорит о необходимости в ЯО «в том числе из-за российской угрозы», т.е. не решается прямо говорить о противостоянии с Москвой. А вот Германии, по его мнению, стоит посочувствовать.

«На месте немцев, у которых своего ядерного оружия нет и не будет, я бы немножко напрягся. Особенно если вспомнить, что эта самая Польша приобрела южнокорейские танки не только потому, что они относительно дешевы, но и потому, что это единственные доступные ей танки, которые можно применять против немецких танков», — отметил Делягин.

15 февраля Навроцкий заявил, что республика должна обзавестись собственным ядерным потенциалом, потому что находится «на грани вооруженного конфликта». По его словам, создание ЯО — это тот путь, которым должна следовать Варшава, учитывая «потрясения на международной арене и в сфере безопасности». При этом, добавил Навроцкий, необходимо «соблюдать все международные нормы».

Ранее в Госдуме напомнили Польше, благодаря кому она существует.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!