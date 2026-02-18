«Сочувствую немцам»: Делягин о планах Польши обзавестись ядерным оружием

Депутат Государственной думы, доктор экономических наук Михаил Делягин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Польши Кароля Навроцкого о том, что республике необходимо обзавестись собственным ядерным оружием (ЯО).

Парламентарий обратил внимание, что Варшава говорит о необходимости в ЯО «в том числе из-за российской угрозы», т.е. не решается прямо говорить о противостоянии с Москвой. А вот Германии, по его мнению, стоит посочувствовать.

«На месте немцев, у которых своего ядерного оружия нет и не будет, я бы немножко напрягся. Особенно если вспомнить, что эта самая Польша приобрела южнокорейские танки не только потому, что они относительно дешевы, но и потому, что это единственные доступные ей танки, которые можно применять против немецких танков», — отметил Делягин.

15 февраля Навроцкий заявил, что республика должна обзавестись собственным ядерным потенциалом, потому что находится «на грани вооруженного конфликта». По его словам, создание ЯО — это тот путь, которым должна следовать Варшава, учитывая «потрясения на международной арене и в сфере безопасности». При этом, добавил Навроцкий, необходимо «соблюдать все международные нормы».

Ранее в Госдуме напомнили Польше, благодаря кому она существует.