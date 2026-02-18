В Совфеде оценили заявление Зеленского о мониторинге прекращения огня

Говорить о том, что российская и украинская делегации практически договорились о процессе мониторинга прекращения огня, как это сделал президент Украины Владимир Зеленский, пока что преждевременно. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился глава комиссии СФ по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров.

«Я уверен, что Зеленский вновь юлит и не хочет обсуждать территориальный вопрос конкретно. У нашей делегации в Женеве были полномочия обсуждать территориальный вопрос с украинскими представителями на основе договоренностей, которые были достигнуты в прошлом году в Анкоридже. Однако о территориях Киев не говорит, а говорит опять о прекращении огня», — сказал сенатор.

По его мнению, пока что нет оснований для того, чтобы огонь в принципе был прекращен, не говоря уже о мониторинге.

«Конечно, хорошо, что переговоры прошли и даже не были сорваны. Однако сейчас заявления, которые делает Зеленский, преждевременны. Для начала делегации должны вернуться в столицы и предметно обсудить итоги встреч с руководством. Поэтому с российской стороны не последовало никаких опрометчивых заявлений», — заключил Джабаров.

На переговорах в Женеве Россия и Украина «почти договорились» о том, как будет выглядеть мониторинг прекращения огня в случае достижения договоренностей при наличии политической воли. Об этом заявил президент Украины.

«Больше деталей будет по возвращении от моей группы. Но пока то, что я услышал: в принципе, военные понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля. Мониторинг будет точно с участием американской стороны. Я считаю, что это конструктивный сигнал», — сказал Зеленский.

