Политика

Политолог объяснила, что будет, если НАТО подпишет документ о нерасширении

Политолог Войко: НАТО не будет соблюдать договоренности о нерасширении
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Если НАТО в ходе мирных переговоров подпишет официальный документ о нерасширении, он вряд ли будет соблюдаться в дальнейшем. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказала политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве России Евгения Войко.

Она напомнила, что на словах Запад утверждал, что расширения Североатлантического альянса не будет. Тем не менее оно осуществлялось за счет стран Восточной Европы и Прибалтики.

«Это фактически обнуляет какие-то устные заявления со стороны альянса. Если какие-то письменные гарантии от НАТО и будут получены, мы уже видели неоднократно, что они ничего не значат», — сказала Войко.

Простой пример — Минские соглашения. Прописанные в них обязательства не выполнялись никем, кроме России, добавила она.

Схожего мнения придерживается политолог Константин Блохин. По его мнению, лучшей гарантией для России стал бы не документ о нерасширении НАТО, а создание сети военных баз на территории Украины как инструмента контроля не только на бумаге, но и «на земле».

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины прошел 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский.

Ранее Борис Джонсон призвал отправить европейские войска на Украину.
 
